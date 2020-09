Inzaghi: "Questo è lo spirito giusto. Orgoglioso dei ragazzi" Il tecnico del Benevento: "La condizione? Non pensavo fossimo così avanti, ma mancano i 90 minuti"

Ecco il commento di Pippo Inzaghi al termine del pareggio rimediato contro la Lazio all'Olimpico nel test amichevole:

“E' stato emozionante ritrovare Simone. C'è la soddisfazione di aver ribattuto colpo su colpo alla loro qualità. Sono molto orgoglioso della mia squadra, sono molto contento. Questo è lo spirito giusto, indispensabile per raggiungere il nostro scudetto".

CONDIZIONE - "Non pensavo fossimo così avanti, ma non abbiamo ancora i novanta minuti nelle gambe a causa delle amichevoli saltate. Sabato i cinque cambi ci daranno una grande mano, soprattutto in questo inizio di stagione".

OCCASIONI - "L'importante è esserci arrivati, vuol dire che abbiamo sviluppato bene. E' chiaro che bisogna essere più cinici, ma devo dire che la squadra mi è piaciuta molto sotto tutti gli aspetti. Abbiamo giocato con il portiere senza mai andare in affanno nonostante la loro grande pressione. Siamo migliorati molto anche rispetto alla sfida di sabato con la Reggina, questa è la strada giusta".