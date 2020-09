Inzaghi: "Mentalità positiva, ma abbiamo subìto gol da polli" Il tecnico del Benevento: "Dobbiamo crescere, soprattutto in fase di finalizzazione"

Prima sconfitta in campionato per il Benevento, con Pippo Inzaghi che l'ha analizzata così:

“Costruire delle occasioni con l’Inter è sinonimo di forza e di voglia. Potevo anche chiudermi nell’area, ma avrei fatto il solletico agli avversari. Mi dispiace perché abbiamo subito gol evitabili. Il primo gol è nato da una qualità che è difficile da fermare. Su altro dobbiamo crescere, soprattutto in fase di finalizzazione. Dobbiamo portarci la voglia e la mentalità offerta contro una squadra così forte.

MENTALITA' - “Queste partite servono a farci crescere, ma questa è la serie A. All’inizio c’è sempre la speranza, ma non posso pensare di difendermi in dieci all’interno dell’area. Preferisco perdere in questo modo, creando delle occasioni contro una delle difese migliori d’Europa. Per il resto miglioreremo e cercheremo di crescere, soprattutto in fase difensiva perché non possiamo regalare gol”.

RISPETTO - “Le avversarie ci rispettano. Abbiamo dimostrato che lo meritiamo perché possiamo essere pericolosi, andando vicini al gol. Era la mentalità che volevo dare, sapendo che avrei rischiato qualcosa. La squadra ha sempre reagito, ribattendo colpo su colpo. Ora pensiamo alla prossima partita che sarà molto complicata, ma cercheremo di essere all’altezza”.

MODULO - “Questa squadra può giocare con qualsiasi sistema, ma non è questo che ci fa vincere come la mentalità e l’intraprendenza. Il fatto di poter cambiare sicuramente potrà darci una grande mano nel corso della stagione”.

BARBA - "Ha avuto un problema, mi ha chiesto il cambio e spero che non sia grave dal punto di vista personale”.

MONTIPO' - "Questo è un calcio in cui si butta sempre la palla in avanti, quindi dobbiamo cercare di dare mentalità e di proporre calcio. Penso che sia la strada che ci ha permesso l'anno scorso di vincere e di segnare cinque gol in due partite di serie A".