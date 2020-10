Benevento, Moncini si ferma Lesione all'adduttore, l'attaccante salterà Roma

Gabriele Moncini è stato sottoposto in giornata a risonanza, dopo l'infortunio nella sfida col Bologna che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco. L'attaccante aveva avvertito un fastidio all'adduttore, da qui la decisione di sottoporlo a test strumentale il cui responso ha confermato quanto paventato dallo staff medico: si tratta di una lesione che lo terrà fermo almeno tre settimane. L'attaccante quindi salterà con molta probabilità la sfida di Roma. Fortuna che arriva la sosta, in fondo questi saranno giorni fondamentali per recuperare la condizione di giocatori non ancora al top come Lapadula, autore del gol nell'ultima vittoria al Vigorito. Lo scopo di Inzaghi sarà anche quello di far mettere benzina nelle gambe a capitan Maggio e di riavere a completa disposizione Tello e Barba. Più lungo sarà il processo di riabilitazione per Viola che sta provando ad accelerare i tempi anche se manca dal campo da oltre sei mesi. Per lui ci vorrà più tempo, il Benevento lo aspetta a braccia aperte.