Benevento, Di Giulio: "La Strega ha un grande vantaggio" Il doppio ex: "Sono certo che i giallorossi si salveranno. Al Bentegodi non sarà semplice"

Quasi cento presenze in giallorosso, una promozione e tante giocate che sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi. Si può ben dire che solo Nicolas Viola sia riuscito a scalzarlo, a distanza di quasi un ventennio, al primo posto nella classifica immaginaria stilata dai sostenitori che mettono in fila i migliori centrocampisti della storia. Gianluca Di Giulio confessa di avere “il cuore giallorosso” e di informarsi quotidianamente sulle sorti del calcio sannita:

“La sconfitta contro l'Empoli di Coppa Italia è stata un po' inaspettata perché in campionato il Benevento sta facendo bene. Mi è piaciuta molto la sfida con la Sampdoria all'esordio, così come le varie prestazioni offerte nel prosieguo della stagione. Un paio di mesi fa dissi che il grande vantaggio della Strega sarebbe stata la conferma della rosa che ha vinto la serie B. E' un qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle quando ottenevo delle promozioni: nell'anno successivo, con il gruppo invariato e rafforzato con degli innesti mirati, si faceva sempre bene. Anche per i nuovi acquisti diventa tutto più semplice perché entrano a far parte di un gruppo già ben formato che ha una identità precisa. E' vero che la serie A è tutt'altra cosa, ma sono convinto che quest'anno la musica sarà totalmente diversa, come tra l'altro già si sta dimostrando. Il Benevento ha qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti per non retrocedere”.

Di Giulio ha vestito la maglia giallorossa dal 1998 al 2001. Nella sua carriera c'è stato anche il Verona, nel quale ha militato negli ultimi anni della sua vita da calciatore. Lunedì sera, scaligeri e sanniti si affronteranno a viso aperto al Bentegodi: “I gialloblu si stanno confermando in maniera positiva. Juric ha fatto molto bene lo scorso anno e allena una squadra sempre difficile da affrontare, anche se ci sono diversi infortunati. Nella scorsa giornata sono riusciti a pareggiare contro la Juventus ed è tutto dire. Sarà un incontro difficile per il Benevento che, diciamolo, ha già affrontato grandi squadre come Napoli, Inter e Roma. Adesso incontrerà avversarie di pari livello e dovrà cercare di fare punti, in modo da mettersi al sicuro per il girone di ritorno. Sarebbe controproducente arrivare nella parte finale del campionato con l'acqua alla gola. Ottenere risultati positivi adesso sarà importante per aumentare la consapevolezza nei propri mezzi”.

A distanza di tanti anni, il legame tra Di Giulio e Benevento è ancora molto forte: “Mi sento ancora oggi – continua l'ex centrocampista – con tanti amici del Sannio. Quella storica promozione che conquistammo nel '99 è rimasta impressa perché nonostante le varie difficoltà riuscimmo a prevalere nei play off contro uno squadrone come il Messina. Fu una vera e propria impresa. Tornando al discorso prima, l'anno successivo venne confermata la rosa e rafforzata con gli innesti dei vari Tiribocchi, Manni e Carannante: fino a dicembre eravamo ai vertici della classifica, poi a gennaio fu smantellata e ottenemmo la salvezza con qualche giornata d'anticipo. Dare continuità a un lavoro positivo non può fare altro che bene. Il Benevento quest'anno l'ha fatto e sono certo che resterà in serie A”.