Taglialatela: "La compattezza sarà fondamentale per salvarsi" L'ex portiere del Benevento: "Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro"

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex portiere di Napoli e Benevento Pino Taglialatela ha espresso un giudizio sui giallorossi guidati da Inzaghi:

"Pippo sta facendo un grandissimo lavoro. La squadra è stata costruita molto bene e sono convinto che potrà crescere tantissimo. Certo, in un campionato così difficile potranno esserci alti e bassi. Il Benevento ha conquistato nove punti e credo che in qualche altro match meritasse un risultato diverso. C'è dell'ottimo materiale. Inzaghi è molto bravo. Con la Fiorentina si è vista una compattezza difensiva che potrebbe rivelarsi fondamentale per la salvezza. In rosa ci sono calciatori interessanti, spumeggianti in avanti e ben messi dietro. Quest'anno possono divertirsi".