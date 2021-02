Roma, Fonseca: "Benevento pericoloso, servirà concentrazione" Il tecnico portoghese: "Siamo chiamati a fare una buona gara dal punto di vista difensivo"

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani in programma al Vigorito tra Benevento e Roma. Il tecnico portoghese è partito dall'emergenza difensiva con cui dovrà fare i conti:

"Cristante non sarà della partita, non è pronto per giocare. La possibilità di vedere Spinazzola in difesa è concreta. Passare a quattro? Sto pensando a tutte le soluzioni, ma dovrete aspettare domani per vederla. Affrontaremo una squadra forte come il Benevento che costruisce con criterio. E' molto aggressiva e pericolosa quando attacca la profondità, quindi dovremo essere concentrati per gestire al meglio questi momenti. Siamo chiamati a fare una buona partita dal punto di vista difensivo".