Benevento, curiosità: al Vigorito lo 0-0 mancava da 4 anni Strano, ma vero. Nel Sannio non si tratta di un risultato usuale

Ieri sera il Benevento è riuscito a fermare una big come la Roma, costringedola a tornare a casa con il risultato di 0-0. Superlativa la prova difensiva dei sanniti, i quali non hanno lasciato spazi all'impressionante forza offensiva degli ospiti che vantavano la presenza di calciatori di grande livello come Pedro, Dzeko, El Shaarawy e Mkhytarian. Un pari a reti bianche che mancava da una vita al Vigorito. L'ultima volta che si è visto questo punteggio nel Sannio, infatti, è stato il 21 aprile del 2017, in occasione del match di serie B tra il Benevento e il Vicenza. Un risultato che rappresenta anche il primo 0-0 casalingo nella storia del sodalizio giallorosso nel campionato di serie A. Considerata l'avversaria, si può ben dire che si tratti di un pareggio più che positivo per i ragazzi guidati da Pippo Inzaghi e che gli permette di alimentare il sogno della salvezza.