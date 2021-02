Benevento, lunedì di riposo. Da domani si pensa al Napoli I giallorossi si ritroveranno all'Imbriani per cominciare a preparare il derby campano

Lunedì di meritato riposo per il Benevento. Non poteva essere altrimenti, dopo la grande battaglia di ieri sera con la Roma nel corso della quale la truppa guidata da Inzaghi ha dato tutta sé stessa per la conquista di un risultato positivo. I giallorossi si ritroveranno domani all'Imbriani. In mattinata verranno sottoposti a tamponi, per poi allenarsi nel pomeriggio sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita. Il mirino sarà puntato sul Napoli, in un derby che metterà in risalto le eccellenze calcistiche regionali. Gli azzurri giovedì saranno impegnati al Maradona contro il Granada, dopo la sconfitta dell'andata. Proveranno a ribaltare il 2-0 maturato in terra spagnola, con Gattuso che dovrà fare i conti con numerose assenze per infortunio. In casa Benevento rientrerà tra i disponibili Tuia che ha saltato la Roma per un problema intestinale. Out Glik per squalifica. Da valutare Iago Falque e Improta, mentre non è escluso un ritorno tra i convocati per Letizia.