La diretta web di Napoli - Benevento Alle 18 c'è il derby campano al Maradona

Al Maradona c'è il derby campano tra Napoli e Benevento. Si tratta del sesto confronto ufficiale tra azzurri e giallorossi, con i precedenti vinti sempre dai padroni di casa. La Strega cercherà di interrompere questo tabù, in modo da proseguire nel migliore dei modi il proprio cammino verso la salvezza anche se sulla carta appare una impresa molto complicata. Non mancano le assenze per la truppa di Gattuso, ma nonostante questo rappresenta sempre un'avversaria di grande spessore. Inzaghi dovrà fare a meno soltanto degli infortunati Iago Falque e Improta oltre allo squalificato Glik. Non si prevedono grosse sorprese per quanto riguarda le scelte. In difesa ci sarà il rientro di Caldirola dal primo minuto al fianco di Tuia, con Depaoli e Barba esterni. A centrocampo il collaudato trio composto da Hetemaj, Schiattarella e Viola. In avanti Ionita e Caprari agiranno a supporto di Lapadula.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.