Benevento, il regalo di Inzaghi alla squadra Il tecnico omaggia presidente e calciatori con una immagine su tela della vittoria allo Stadium

È stata la grande vittoria. Le lacrime di gioia hanno accompagnato il finale di Juventus – Benevento. È come se i giallorossi avessero scritto una nuova favola. Di quelle che si raccontano ai bambini. E stavolta pure agli adulti che spesso dimenticano che “Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada”. E' la frase che Pippo Inzaghi ha voluto imprimere su una tela raffigurante l'immagine della squadra nello spogliatoio dello Stadium dopo il successo. È stato il suo regalo ai calciatori e al presidente Vigorito. Ognuno ha avuto la sua tela, magari da appendere nella stanza dei ricordi. Ma con una promessa: quella di scrivere un'altra storia fantastica. In serie B la strega ci aveva preso gusto, in A le difficoltà sono maggiori, ma il sogno è lì ad un passo e Inzaghi vuole afferrarlo. Perché a fine stagione dovrà confezionare l'ultimo regalo, si spera il più bello.