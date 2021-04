Adani: "Benevento? Le idee si sono aggiunte ai valori" L'opinionista: "Il lavoro sta salvando la Strega. L'arrivo di Gaich frutto di competenza"

Nel corso della BoboTv, rinomato appuntamento in onda su Twich in cui gli ex calciatori Vieri, Adani, Ventola e Cassano si intrattengono parlando a 360 gradi di calcio, si è affrontato il tema relativo alla lotta per non retrocedere. Sulla questione Lele Adani ha messo in risalto i meriti del Benevento che attualmente gode di un vantaggio di otto punti sul terzultimo posto:

"Spezia e Benevento - ha sottolineato Adani - sono in quella posizione di classifica per merito e per ciò che hanno offerto, ma anche per come hanno operato. Mi dite chi l'ha preso Gaich? Il Benevento con Pasquale Foggia che è un direttore sportivo competente. Gaich ha permesso ai giallorossi di vincere a Torino con la Juve. Vuol dire che le idee ci sono e molte volte queste si aggiungono ai valori. Se parliamo di valori in senso assoluto, la classifica non sarebbe corretta perché Cagliari, Torino e Parma sono superiori. Ma c'è una cosa che si chiama lavoro che fa sempre la differenza".