Juve, Pirlo: "Il Benevento ci ha tolto dalla lotta scudetto" Non cala la delusione in casa bianconera dopo il ko con la strega dello scorso 21 marzo

La sconfitta subìta dalla Juventus contro il Benevento dello scorso 21 marzo, ha creato una delusione incredibile nell'ambiente bianconero. Ancora oggi, soprattutto sui social, tifosi e addetti ai lavori parlano di quella gara come una vera e propria disfatta che ha minato in maniera definitiva la corsa scudetto della vecchia signora. Lo stesso Pirlo, nel post gara del match di ieri con il Napoli, ha sottolineato questo aspetto:

"Sono rammaricato sia per il campionato che per la Champions. Quando giochi per la Juventus gli obiettivi devi conquistarli, non sceglierli. In Champions avevamo la chance contro un avversario, purtroppo abbiamo preso un brutto colpo. Poi abbiamo perso col Benevento e questo ci ha tolto dalla lotta per lo scudetto. Sono state due delusioni grandi. La Champions era una cosa che volevamo portare avanti, vedere le partite ieri sera ci ha dato grande rabbia perché potevamo essere una di quelle".