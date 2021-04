Reynolds, il padre: "Ecco perché non è andato al Benevento" "E' stata dura dire di no alla Juventus"

Una delle telenovele dello scorso mercato di riparazione è stata quella relativa a Bryan Reynolds. Sul terzino c'era la Juventus, desiderosa di "parcheggiarlo" al Benevento in prestito perché non aveva posti in rosa per calciatori extracomunitari. Sembrava tutto fatto, ma alla fine il giovane calciatore americano ha preferito il trasferimento alla Roma. Sull'operazione è tornato il padre, Bryan Reynolds sr, intervistato da "The Italian Football Podcast":

"Bryan voleva una squadra dove fosse necessario restarci. Con la Juventus sarebbe prima passato al Benevento e non sapevamo per quanto tempo. La Juve era molto interessata, si era pronti per la firma, ma ha capito che in Europa i giovani vengono buttati nel fuoco più velocemente rispetto alla MLS. La Roma, rispetto ai bianconeri, ha dato l'opportunità di restarci senza vivere altre esperienza. E' un ragazzo intelligente, è dura dire di no alla Juventus". ?