Il prossimo avversario. Potenza e la strana scelta di Felippe De Giorgio lo ha lasciato fuori a Latina per le condizioni brutte del Francioni

Prima della sfida del Francioni a Latina, Lucas Felippe, brasiliano di Sao Paolo, le aveva praticamente giocate tutte: 26 su 27, saltando solo la sfida con la Casertana al Viviani.

Il centrocampista “paulista” per altro era reduce dalla sfida contro l'Altamura in cui aveva segnato addirittura una doppietta. Insomma, una sorpresa inattesa. Anche perchè non c'erano condizioni fisiche a dettarne l'esclusione. “Ho visto le condizioni del campo, davvero brutto, e ho pensato di evitargli questa partita”, ha detto De Giorgio, uno che si consente delle divagazioni tecnico-tattiche legate alla posizione in classifica del Potenza, che è in zona play off, ma che attende fiduciosa la finale di Coppa Italia proprio contro il Latina per guadagnarsi addirittura l'ammissione diretta all fase nazionale dei play off. “Sulla scelta di tenere fuori Felippe – ha detto De Giorgio – ero sicuro che avrei stupito qualcuno. D'altra pate un ragazzo che fa doppietta la settimana prima e che non gioca dopo desta quantomeno stupore. Ho capito che era una gara sporca da giocare sulle seconde palle e su quel campo lo avrei messo in difficoltà. Scelta ponderata e studiata. Sapevo che se fosse andata male sarei andato incontro a delle critiche”.

Domenica gli mancheranno Kirwan ed Erradi: erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti, per cui saranno squalificati. Ma De Giorgio riavrà Rocchetti che ha scontato tre giornate di squalifica, oltre a poter contare su gente riposata come Felippe, Castorani, Petrungaro e Murano. Una squadra che sposa il 4-3-3 ed è estremamente pericolosa, da cui il Benevento dovrà guardarsi.