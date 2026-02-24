Aree internee Medicina a Benevento: Mastella jr incontra Fico Per promuovere lo sviluppo del Sannio e delle aree interne campane

Nel tardo pomeriggio di ieri il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi Di Centro) ha incontrato il presidente della Giunta Regionale della Campania Roberto Fico presso Palazzo Santa Lucia.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima molto cordiale e produttivo, si è discusso in maniera approfondita delle prospettive di sviluppo delle aree interne della Campania, con particolare attenzione al programma di interventi che la Regione intende avviare nei prossimi mesi. Al centro del confronto, inoltre, le opportunità legate alla crescita economica e sociale dei territori, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività attraverso nuove progettualità e strumenti di sostegno mirati.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi dell’istruzione universitaria e della formazione sanitaria, con un focus specifico sul miglioramento, sul consolidamento e sul rafforzamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia istituito presso l’Università degli Studi del Sannio, considerato un presidio strategico per il territorio sannita e per l’intero sistema sanitario regionale.

«È stato un confronto estremamente utile - spiega Pellegrino Mastella - che conferma l’attenzione della Regione verso le aree interne e verso le eccellenze del nostro territorio. In particolare, il potenziamento del Corso di Laurea in Medicina rappresenta una priorità fondamentale per garantire opportunità ai giovani e implementare i servizi sanitari locali». L’incontro si inserisce nell’ambito di un dialogo istituzionale costante volto a promuovere lo sviluppo del Sannio e delle aree interne campane.