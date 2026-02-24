Potenza-Benevento, ecco l'arbitro designato per il match del Viviani Con i giallorossi ha soltanto un precedente, tra l'altro dell'attuale stagione

Sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara a dirigere il match di domenica tra Potenza e Benevento, in programma alle 12:30 per il lunch match della 29a giornata del girone C di Serie C. Il fischietto abruzzese ha soltanto un precedente con i giallorossi, tra l'altro risalente a questa stagione, quando si imposero per 3-0 allo Zaccheria contro il Foggia, grazie alle reti messe a segno da Tumminello, Mignani e Talia. Quella sfida, tra l'altro, fu l'ultima per Gaetano Auteri che poche ore dopo venne esonerato per lasciare il posto a Floro Flores. Ursini è un quarto anno in terza serie. Nel girone meridionale ha diretto complessivamente 12 incontri. A Potenza, Ursini sarà coadiuvato dagli assistenti Andreano di Foggia e De Chirico di Molfetta. Il quarto ufficiale è Di Cicco di Lanciano, mentre sarà La Regina di Battipaglia a ricoprire il ruolo di operatore FVS.