Rifiuti: Benevento potenzia la lotta agli sversamenti illeciti Siglato un protocollo d'intesa tra Comune, Asia e Guardie Ambientali

“Potenziare il controllo e la gestione del territorio nelle contrade, soprattutto per contrastare il crescente fenomeno dell’abbandono di rifiuti indifferenziati provenienti da fuori città”.

E' l'obiettivo del protocollo d’intesa siglato, questa mattina a Palazzo Mosti, dall’Amministrazione comunale di Benevento, Asia Benevento e Guardie Ambientali.

Attività di vigilanza che si rivelano fondamentali in un'ottica di prevenzione e protezione del territorio.

Un'occasione per ribadire anche i prossimi interventi che saranno messi in campo dall'Asia i patrticolare messa in sicurezza e riqualificazione degli ecopunti presenti sul territorio, come già realizzato nella contrada San Vitale.

Tra le novità imminenti “è prevista l’apertura di un nuovo ecopunto in contrada Olivola, che sarà accessibile tramite tessere e badge personali e dotato di sistema di videosorveglianza, per garantire una raccolta differenziata più efficace e di qualità” ha spiegato l'amministratore unico di Asia, Donato Madaro commentando “Si tratta di un passo fondamentale verso un ciclo integrato dei rifiuti con l’obiettivo di trasformare i rifiuti in una risorsa e rendere più efficiente la gestione del territorio».

Il sindaco Clemente Mastella ha voluto incitare le guardie ambientali ad essere “il più possibile stringenti nei controlli” con l'applicazione di “severe sanzioni per chi non rispetta le regole. Una linea necessaria per garantire la tutela e la valorizzare di Benevento”.