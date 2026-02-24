Rapine a banche e Poste: 5 imputati chiedono rito abbreviato, uno di patteggiare Benevento. Rito ordinario per altri tre, a fine marzo il Gup decide

Cinque richieste di rito abbreviato, una di patteggiamento. Sono state avanzate al gup Salvatore Perrotta, che deciderà il 31 marzo, da sei delle nove persone chiamate in causa da una indagine del pm Giulio Barbato e dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su rapine e furti messi a segno non solo nella nostra provincia.

Hanno chiesto l'abbreviato Lorenzo Pietrovito, 53 anni, di Sant'Agata dei Goti, Giovanna Cecere, 34 anni, di Melizzano, Fernando Antonio Maravita, 32 anni, di Sant'Agata dei Goti, Giuseppe Miraglia, 66 anni, di Napoli, Mahmoud Mohamed Adelbaset Abdelkarim, 54 anni, di Moiano, mentre l'istanza di patteggiamento a 5 anni interessa Luigi Filace, 63 anni, di Napoli. Tuti hanno oggi rilasciato dichiarazioni spontanee, assumendosi la responsabilità per alcuni addebiti ed escludendola per altri.

Rito ordinario, infine, per Domenico Truocchio, 59 anni, di Sant'Agata dei Goti, Fabrizio Izzo, 33 anni, di Sant'Agata dei Goti, Giovanni Izzo, 58 anni, di Sant'Agata dei Goti.

Come si ricorderà, l'inchiesta era rimbalzata all'onore delle cronache nel giugno 2025, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare a carico di Pietrovito, Cecere e Filace. Le accuse a vario titolo: associazione per delinquere, rapina, detenzione di armi, ricettazione, riciclaggio e, per i due Izzo – per loro è l'unica contestazione -, furto aggravato.

Il punto di partenza è la rapina compiuta il 23 maggio 2023 nell'ufficio postale di Melizzano, dove due persone armate di coltello avevano minacciato i presenti ed avevano portato via circa 30mila euro, dandosi alla fuga con una Uno, risultata rubata a Telese, poi abbandonata nelle campagne. Secondo gli inquirenti, una parte delle banconote, macchiate di inchiostro, sarebbero state sostituite, per un importo di 1200 euro, attraverso il cambiamonete nella sala slot e la cassa automatica di una bar e di un impianto di carburante tra Valle di Maddaloni e Faicchio.

Nel mirino, poi, altri due colpi in trasferta: il primo, tentato il 1 agosto 2023, ai danni della filiale di Eboli della Bper, l'altro, riuscito all'agenzia di Balvano, nel Potentino, della Monte dei Paschi di Siena.

Il capitolo relativo al furto riguarda quello portato a termine l'8 settembre 2023 nel deposito di un'azienda edile ad Airola, dal quale erano spariti sei motosaldatrici, due torri-faro, undici escavatori, tre macchine marchio “Bobcat”, un carrello elevatore e vari oggetti.

Sono impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Pierluigi Pugliese (per Pietrovito, Cecere e Maravita), Ettore Marcarelli (per Truocchio), Giorgio Pace e Francesco Paone (per Filace), Domenico Dello Iacono e Beniamino Mammarella (per Miraglia), Dario Vannetiello e Claudio Suppa (per i due Izzo).