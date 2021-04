Benevento, Caldirola scalpita per tornare tra i titolari Con l'assenza di Tuia aumentano le possibilità del centrale difensivo

Con l'assenza per squalifica di Tuia, ci sarà una concreta possibilità di rivedere Caldirola in campo dal primo minuto. Dopo l'infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale difensivo è uscito un po' fuori dalle gerarchie di mister Inzaghi. Fino al problema fisico, rimediato nel corso del match d'andata con la Juventus, è sempre stato titolare. Dopo il rientro ha accumulato degli spezzoni con Crotone e Torino, per poi partire dall'inizio al Meazza con l'Inter (era assente Tuia). Ancora degli scampoli con Sampdoria, Bologna e Roma, titolare con il Verona così come allo Stadium dove ha giocato novanta minuti nel corso della storica vittoria ottenuta dalla Strega contro la Juventus. Con Sassuolo e Parma, invece, non ha mai visto il campo.

E' chiaro che l'indisponibilità di Tuia dovrebbe riportare Caldirola tra i titolari, a prescindere dal modulo che verrà utilizzato da Inzaghi. In caso di 3-5-2, il trio difensivo potrebbe essere completato con Glik e Barba, mentre in caso di retroguardia a quattro si rivedrebbe la coppia con il polacco che ha caratterizzato la prima parte di stagione. Caldirola scalpita e si allena al massimo per fornire il proprio contributo in vista di un incontro molto difficile per la Strega.