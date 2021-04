Il Genoa pensa al Benevento: panchina per i diffidati a Milano Ballardini è pronto a risparmiare i calciatori a rischio squalifica nel match con il Milan

Mercoledì prossimo ci sarà il penultimo turno infrasettimanale della stagione, con il Benevento che si recherà al Ferraris per sfidare il Genoa. C'è tempo per pensare a questa gara, adesso nella testa della Strega c'è solo la Lazio di Simone Inzaghi. I grifoni se la vedranno con il Milan a San Siro e, considerata l'importanza del match con i giallorossi, il tecnico Ballardini starebbe pensando di risparmiare i diffidati. I calciatori a rischio squalifica sono di un certo spessore: stiamo parlando di Radovanovic, Pandev, Zajc e Ghiglione. I liguri vorrebbero chiudere la pratica salvezza proprio con i giallorossi al massimo delle potenzialità, evidando possibile assenze decretate dal Giudice Sportivo. Per il match di mercoledì dovrebbe recuperare anche Zappacosta che salterà la sfida con il Milan per problemi fisici.