Noi, sanniti d'America, sfidiamo l'Alzheimer e tifiamo Strega La storia della famiglia Pisano, con la piccola Vittoria che sforna lasagne per aiutare il nonno

In Canada c’è sangue sannita che compie tanta solidarietà a colpi di prelibatezze culinarie italiane. È una storia celata da un velo di tristezza quella della famiglia Pisano, residente nella provincia del Québec. Bisogna andare indietro nel tempo fino al 1969, quando Antonio e Filomena decisero di fare le valigie per lasciare San Leucio del Sannio e trovare fortuna in America. Una scelta dolorosa, ma indispensabile per portare avanti la famiglia. Misero radici in breve tempo, dando alla luce il secondogenito Vince proprio dall’altra parte del mondo. Una casa unita e felice, fino a quando l’Alzheimer non ha colpito Antonio pochi anni fa. Una malattia crudele che causa la rimozione dei ricordi più belli, anche dei figli:

“Purtroppo mio padre sta peggiorando – ci ha detto Vince – mi riconosce ma non si ricorda chi sono”. Vince ha due figli, i piccoli Vittoria e Jaxon, che hanno cercato di fare qualcosa per aiutare il nonno in difficoltà: “Entrambi sono sempre stati molto affezionati ai miei genitori. Quando mio padre è stato colpito dalla malattia, erano molto tristi. Mi hanno sempre chiesto di fare qualcosa per il nonno, per aiutarlo a guarire. Vittoria è molto appassionata di cucina, la madre Anna e la nonna Filomena le hanno insegnato molto nonostante abbia solo dieci anni. Realizza delle lasagne deliziose. Abbiamo deciso di metterle in vendita a cinque dollari l’una, con il ricavato che verrà interamente devoluto all’associazione Alzheimer del Québec. Piacciono molto, infatti le richieste aumentano giorno dopo giorno. Speriamo di dare un piccolo contributo per chi versa in questa spiacevole situazione":

Nella famiglia Pisano resta forte il legame con la terra d’origine:

“Le nostre radici sono italiane e soprattutto beneventane. Non sono nato nel Sannio, ma è una terra che sento mia. Ci sono venuto in diverse occasioni: Benevento è una città che mi piace moltissimo”.

E non poteva mancare la passione per i colori giallorossi:

“Seguiamo il Benevento da sempre, sin dai tempi della serie C. Ricordo che da piccolo mio padre mi preparava per andare a messa, ma alla fine ci aggiornavamo sul Napoli di Maradona. Gli chiesi perché non ascoltassimo anche le partite del Benevento, ma lui era pessimista sul futuro del club, diceva che non sarebbe mai andato in serie A ma sotto sotto si informava. Quando c’è stata la promozione glielo comunicai subito e in un suo momento di lucidità si commosse per questo grande risultato. Sono mesi che penso di fondare un Benevento Fans Club in Canada. Abbiamo seguito con grande apprensione la partita con la Juventus: è stato emozionante vedere la Strega vincere contro Cristiano Ronaldo. I miei giocatori preferiti? Glik, Lapadula e Letizia. Con la Juve Montipò è stato straordinario. Incrociamo tutti le dita per la salvezza".

La raccolta fondi continua per cercare di aiutare le persone affette da questa malattia terribile. La famiglia Pisano ci spera, nel frattempo la piccola Vittoria continua a sfornare lasagne anche per le persone bisognose. I sanniti si fanno apprezzare anche in America con gesti semplici e concreti che valgono più di tutto.