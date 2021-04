Lazio, Farris: "Il Benevento è una squadra pericolosa" L'allenatore in seconda biancoceleste: "Vogliamo dedicare la vittoria a Simone Inzaghi"

Con Simone Inzaghi che aspetta l'esito del tampone, è stato l'allenatore in seconda Farris a presentare il match di domani tra Lazio e Benevento:

"La squadra sta bene, si è allenata in maniera positiva. Abbiamo recuperato Lazzari e Correa, ma perdiamo Caicedo. In questa fase della stagione ci sta qualche assenza. Nell'ottica della prossima settimana che vedrà il turno infrasettimanale entreranno in gioco diverse rotazioni. Ci confrontiamo quotidianamente con Simone, poi starà a lui prendere le decisioni. Sta meglio, aspettiamo il tampone negativo che speriamo arrivi presto. Il pensiero dello staff è quello di potergli dedicare un altro bel successo. Mi trovo in una posizione scomoda perché so quanto tenga al confronto con il fratello. Probabilmente non succederà, porterò i saluti a Pippo e sicuramente sarà una bella battaglia".

"Il Benevento è una squadra pericolosa, lo dicono i numeri. Pippo Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Il modulo è uno dei fattori di disturbo. Conosciamo le caratteristiche e sappiamo che tipo di partita dobbiamo fare in casa perché per rincorrere il sogno Champions occorre pedalare forte: servono i tre punti":