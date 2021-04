Benevento, 24 convocati per l'Olimpico Assenti lo squalificato Tuia e gli infortunati Foulon e Mancini

Nessuna sorpresa tra i convocati per la partita di domani contro la Lazio. Sono rimasti fuori come era prevedibile lo squalificato Tuia e gli infortunati Moncini e Foulon. 24 in tutto i giocatori partiti per Roma, tra i quali Pippo Inzaghi sceglierà l'undici che affronterà inizialmmente la squadra del fratello Simone. Una sfida nella sfida, che non andrà però in scena per via della quarantena a cui deve ancora essere sottoposto il tecnico della Lazio.

Difficile ipotizzare l'undici di parteza, anche se questa volta sembra che possa davvero tornare il 4-3-2-1. E' evidente che Inzaghi abbia pensato anche alla partita di mercoledì a Marassi contro il Genoa. Vuole mandare in campo una squadra capace di dare il massimo sul piano fisico e dunque ci saranno delle scelte mirate tra le due partite. Senza contare che domenica 25 il Benevento ospiterà l'Udinese al Vigorito (potrebbe essere senza Rodrigo De Paul se il giudice usasse la mano severa su di lui...) e chiuderà una settimana di marce forzate, estremamente complicata sia sul piano fisico che su quello tecnico.

Ecco i convocati per l'Olimpico.

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Tello, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau.