Serie A/ LIVE: Lazio - Benevento 0-0 La testuale del match. Inzaghi torna al 4-3-2-1. Assente Caprari a causa di un problema fisico

Lazio - Benevento 0-0 (Live)

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Hoedt, Musacchio, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Muriqi. All.: Farris

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Sau; Gaich. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Pastina, Dabo, Hetemaj, Viola, Tello, Iago Falque, Di Serio, Lapadula. All.: Inzaghi

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Rossi e Bercigli. IV uomo: Di Martino. VAR e AVAR: Banti e Di Vuolo

PRIMO TEMPO

1' Cross di Letizia dalla sinistra che trova la testa di Ionita: la palla sorvola la traversa

15:02 Comincia la partita

PRE PARTITA

Allo stadio Olimpico c'è la sfida tra Lazio e Benevento, valida per la trentunesima giornata del campionato di serie A. Non c'è il confronto tra i fratelli Inzaghi, dato che Simone è costretto a casa per via del Covid. La Strega torna al 4-3-2-1: in difesa è Barba a fare coppia con Glik, con Caldirola che partirà dalla panchina. Non c'è Caprari a causa di un problema fisico avvertito questa mattina. La trequarti è formata da Insigne e Sau, a supporto del terminale offensivo Gaich.