Benevento, Glik: "Regalato un tempo. Ripartiamo dalla ripresa" Il centrale: "Non abbiamo problemi tecnici o fisici. Dobbiamo lavorare sotto l'aspetto mentale"

Ha realizzato il terzo gol giallorosso, riaprendo la partita. Ecco le dichiarazioni di Glik nel post gara di Lazio - Benevento:

"Abbiamo regalato il primo tempo, questo è il nostro rammarico. La Lazio è riuscita a concretizzare quanto concesso. Spero che il punto di partenza sia un secondo tempo fatto molto bene. Non è facile partire sotto di tre gol, non tutte sarebbero capaci di rimontare e siamo riusciti a sfiorare addirittura il pareggio. Dobbiamo ripartire da qui".

ASPETTO MENTALE - "Abbiamo dimostrato che non ci sono problemi né tecnici e né fisici, ma credo sia più di preparazione mentale alle partite. Su cinque gol, almeno tre li abbiamo regalati. Dobbiamo essere più aggressivi e compatti. Purtroppo ultimamente prima di recuperare ci serve prendere gli schiaffi. Nella ripresa è entrata in campo un'altra squadra, potevamo fare ciò che volevamo. In questo mese che manca dobbiamo lavorare soprattutto su questo perché altri aspetti non ci mancano".

GOL SUBITI - "Bisogna dire che in occasione del secondo gol della Lazio, sia Correa che Immobile sono stati molto bravi. Abbiamo concesso un errore, ma hanno saputo sfruttarlo. Gli altri gol subiti non sono accettabili. Nel primo tempo è mancato tutto, al contrario della ripresa".

PROSSIMI INCONTRI - "Anche contro il Sassuolo abbiamo dato vita a un secondo tempo positivo. E' difficile spiegare qual è il problema. Sicuramente questa squadra ha delle ottime qualità e può giocarsela contro chiunque. Dobbiamo pensare a questo quando prepareremo le prossime partite, a partire da quella di mercoledì con il Genoa".

PERSONALITA' - "E' chiaro che i calciatori con più esperienza devono metterci qualcosa in più. Ci aspettano due sfide importanti. Dobbiamo essere tranquilli perché sappiamo giocare bene a calcio, ma allo stesso tempo anche molto concentrati. Sono certo che tutto andrà a buon fine".