Genoa - Benevento, Inzaghi pronto a modificare il centrocampo Viola ha cambiato la partita all'Olimpico. Pronto il rientro di Hetemaj dal primo minuto

Archiviata la sconfitta maturata all'Olimpico con la Lazio, di cui il Benevento deve fare tesoro soprattutto dal punto di vista delle indicazioni emerse dal punto di vista dei singoli e dell'atteggiamento, quest'oggi si partirà alla volta della Liguria dove domani i giallorossi saranno impegnati contro il Genoa al Ferraris. Ci sarà qualche rientro rispetto a quanto visto nella Capitale. In difesa tornerà a disposizione Tuia dopo aver scontato la giornata di squalifica. Quasi certo che Letizia partirà dalla panchina, come tra l’altro sottolineato dallo stesso allenatore nel corso della conferenza pre Lazio: “Valuterò Letizia. Non gioca da settanta giorni, quindi deciderò se utilizzarlo dal primo minuto all’Olimpico o direttamente contro il Genoa”. Considerata la maglia da titolare contro i biancocelesti, a questo punto appare scontato che l’esterno di Scampia non sarà nell’undici iniziale. Da capire la condizione di Foulon che ha saltato la trasferta di Roma a causa di un affaticamento muscolare, così come quella di Moncini che ha dovuto fare i conti con un problema alla caviglia.

La sfida dell’Olimpico ha dato una indicazione ben precisa: la freschezza di Viola. Il numero dieci ha illuminato le manovre giallorosse con giocate sopraffine, creando difficoltà alla Lazio e contribuendo a rimettere in partita il Benevento. I sensi di Schiattarella sono apparsi troppo appannati. Necessiterebbe di riposo per ricaricare al meglio le batterie, visto che Inzaghi ha più volte escluso di utilizzarlo insieme a Viola. A centrocampo dovrebbe rivedersi anche Hetemaj che è stato preservato nella Capitale proprio per permettergli di presentarsi al meglio della condizione contro il Genoa. A completare il trio sarà Ionita. Al di là del modulo che verrà scelto, con il 3-5-2 al momento favorito sul 4-3-2-1, appare evidente che le modifiche maggiori potrebbero avvenire proprio a centrocampo.

GENOA – I rossoblù sono reduci dalle sconfitte esterne rimediate con Juventus e Milan. Ballardini non ha risparmiato i diffidati a San Siro ed è stato premiato, dato che nessuno dei quattro (Zajc, Ghiglione, Pandev e Radovanovic) è stato ammonito. Il tecnico avrà tutti a disposizione, anche se ci sarà da valutare Zappacosta che ha saltato la trasferta lombarda a causa di un problema al bicipite femorale. Per Ballardini si chiuderà un girone, considerato che è tornato al Genoa proprio dopo l’esonero di Maran giunto in seguito alla sconfitta dell’andata contro il Benevento. In diciotto incontri è riuscito a ottenere venticinque punti, tirando fuori la sua squadra dalla zona retrocessione e marciando a passo spedito verso l’aritmetica salvezza che ancora non arriva. C’è un dato abbastanza curioso che accomuna le due squadre: quello relativo ai gol realizzati. Nonostante la grande potenza offensiva di cui dispongono i liguri, caratterizzata dalla presenza di grandi attaccanti come Destro, Pandev, Scamacca e lo stesso Pjaca, hanno realizzato trentatré reti, gli stessi fatti registrare dalla Strega.



LOTTA SALVEZZA – Sarà un’altra giornata infuocata per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. Questa sera scenderà in campo la Fiorentina contro il Verona al Bentegodi. Domani il Torino sarà impegnato a Bologna, mentre il Parma se la vedrà contro la Juve allo Stadium. Lo Spezia ospiterà l’Inter. I pensieri del Benevento saranno tutti alla Dacia Arena, dove si affronteranno Udinese e Cagliari. I bianconeri faranno visita al Vigorito domenica nel lunch match, mentre i sardi puntano ad assottigliare lo svantaggio sui sanniti in vista dello scontro diretto del nove maggio. Il Benevento è concentrato, con la consapevolezza che la partita del Ferraris sarà di notevole importanza nel percorso salvezza.