Genoa, Ballardini: "Benevento forte, ci sarà equilibrio" Il tecnico rossoblu: "I giallorossi hanno ottenuto risultati straordinari. Non sarà semplice"

Ecco le parole del tecnico del Genoa, Ballardini, nel corso della conferenza stampa di presentazione al match di domani con il Benevento:

"E' una partita molto importante, ma non si decide nulla. Sappiamo che dovremo affrontarla al meglio. Stamattina Zappacosta si è allenato con la squadra, domani lo valuteremo. Poi vedremo se sarà in campo o meno. La squadra sta bene ed è pronta per fare una buona gara".

BENEVENTO - "A Milano abbiamo fatto una buona partita, giocando alla pari contro una grande squadra. Domani sera sarà tutt'altra gara. Mi aspetto un Benevento forte che ha un'idea chiara. Stanno facendo un buonissimo campionato. Hanno preso dei calciatori di qualità che stanno dimostrando tutto il loro valore. Hanno ottenuto dei risultati straordinari. Sarà una gara molto equilibrata. Dovremo essere bravissimi per competere contro una squadra che si è sempre rivelata molto presente".

SUPER LEGA - "Sono cresciuto sognando di poter giocare contro i più bravi. Il calcio è merito, solidarietà e bene comune. Pensare che possa essere solo per pochi mi fa rabbrividire, non è lo sport che io fin da bambino ho amato":