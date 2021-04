"Il nostro calcio è quello della trasferta a Benevento" La Curva Nord dell'Inter fa sentire la sua voce contro la Superlega

Ora anche i gruppi organizzati fanno sentire la loro voce contro la Superlega. L'ultima è quella della Curva Nord dell'Inter che sintetizza le sue idee senza troppi giri di parole: “Il calcio come o vediamo noi è quello del “clamoroso al Cibali”, non ci interessano Inter-Bayern, Inter-Real Madrid, o Inter City, senza le trasferte di Praga, di Varsavia oppure quella di Benevento in macchina, 24 ore andata e ritorno. Il calcio non è quello delle Siperlega, ma quello del Popolo. Altrimenti andiamo dietro alle “porcate” dell'Nba. Adesso aspettiamo e vediamo cosa succede”.