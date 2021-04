Genoa - Benevento, il video della partenza dei giallorossi Cominciata l'importante spedizione in terra ligure per la Strega

E' cominciata la missione Genoa per il Benevento. I giallorossi sono partiti nel pomeriggio alla volta della Liguria dall'aeroporto di Capodichino. Domani sera, con fischio d'inizio fissato alle 20.45, affronteranno la compagine rossoblu sul manto erboso del Ferraris. Si tratta di un incontro particolarmente atteso perché di notevole importanza per entrambe in chiave salvezza, con la truppa di Inzaghi che vuole conquistare un risultato positivo per tenere a distanza il Cagliari, adesso sotto di cinque lunghezze. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Foulon, Moncini e Sau, come emerso dall'elenco dei convocati pubblicato nel pomeriggio.

In allegato, il video della partenza della squadra da Capodichino.