Benevento, a Marassi torna il 3-5-2 Ecco la formazione iniziale della partita di questa sera contro il Genoa

Le scelte sono fatte dopo la rifinutura di questa mattina a Bogliasco. Si torna al 3-5-2 grazie al rientro in squadra di Alessandro Tuia, che consente di varare nuovamente la difesa a tre (sarebbe stata la stessa anche con la difesa a quattro...). Due “quinti” come De Paoli e Improta, tre a centrocampo con Ionita, Viola, che prende il posto di Schiattarella, e Hetemaj. In avanti la coppia Lapadula-Gaich. Squadra senza dubbio più coperta rispetto a quella presentata inizialmente all'Olimpico, con la “promozione” di Viola nel ruolo di regista dopo la bella prestazione nel secondo tempo con la Lazio. In avanti nuovamente due punte centrali, ovvero l'ex Lapadula, più aduso al movimento e a girare a largo dell'area, e Adolfo Gaich, che si spera possa essere servito meglio di quanto lo sia stato a Roma. Appare importante il rientro di Perparim Hetemaj dopo il turno di riposo: il finnico avrà il compito di coprire le spalle di Viola e di dare fisicità e sostanza al centrocampo. Dunque questa la formazione che scenderà in campo inzialmente (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich.

Nella foto la rifinitura di questa mattina a Bogliasco