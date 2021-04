Serie A, LIVE/ Genoa - Benevento 2-2 Giallorossi impegnati al Ferraris per la trentaduesima giornata di serie A

Genoa - Benevento 2-2 (Live)

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (33'st Goldaniga), Zajc, Badelj, Strootman (33'st Behrami), Zappacosta; Destro (26'st Pjaca), Pandev (26'st Shomurodov). A disp.: Marchetti, Paleari, Zapata, Scamacca, Ghiglione, Cassata, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia (35'pt Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Ionita (32'st Dabo), Viola (41'st Schiattarella), Hetemaj, Improta; Gaich (32'st Insigne), Lapadula (41'st Di Serio). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Tello, Caprari, Iago Falque, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Di Vuolo e Palermo. Quarto uomo: Manganiello. Var e Avar: Mazzoleni e Ranghetti

Marcatore: 5'pt Viola su rig. (B), 11'pt Pandev (G), 15'pt Lapadula (B), 21'pt Pandev (G)

SECONDO TEMPO

86' Entrano Schiattarella e Di Serio al posto di Viola e Lapadula

78' Cambia anche il Genoa con Berhami e Goldaniga che subentrano a Strootman e Biraschi

77' Doppio cambio per Inzaghi: escono Ionita e Gaich per lasciare il posto a Dabo e Insigne

73' Il Benevento preferisce chiudere gli spazi, abbassando il baricentro

71' Doppio cambio per il Genoa: entrano Shomurodov e Pjaca al posto di Pandev e Destro

67' Cross di Depaoli per la testa di Gaich: il pallone sfiora di un soffio la porta

65' Sinistro di Viola che sorvola la traversa

63' Tiro di Zappacosta deviato in angolo

62' Il Genoa fa girare il pallone, ma non si è mai rivelato pericoloso. Il Benevento prova a fare male di ripartenza

55' Tiro dal limite di Badelj: Montipò respinge

21.48 Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo

45' Un minuto di recupero

35' Entra Caldirola al posto di Tuia

34' Tuia anticipa Destro, nel movimento sente un dolore. Sarà sostituito

30' Triangolo tra Strootman e Destro, la difesa giallorossa si fa trovare impreparata: l'attaccante rossoblu si trova a tu per tu con Montipò con l'estremo difensore che riesce a sventare la minaccia

29' Ammonito Strootman per fallo commesso su Viola

26' Nel tentativo di allontanare il pallone, Tuia spedisce la sfera sulla mano di Barba. Protestano i calciatori del Genoa, ma per Pairetto è involontario

21' Pareggio del Genoa. Pandev e Zappacosta riescono a superare Depaoli ed Hetemaj, un rimpallo permette al macedone di punire Montipò con un preciso tiro in diagonale

15' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Sontuosa apertura di Viola per Lapadula che entra in area e gonfia la rete con un tiro potente sul quale Perin non può nulla. I giallorossi ritornano in vantaggio a pochi minuti dal gol di Pandev

11' Pareggio del Genoa. Cross di Zappacosta, Barba svirgola in malo modo in area: la palla va a Pandev che insacca

9' Reazione Genoa che prova a mettere in difficoltà la retroguardia sannita. I giallorossi tengono bene

5' Sul dischetto ci va Viola che insacca con grande decisione. Benevento in vantaggio

3' Rigore per il Benevento! Sponda di Gaich per Lapadula che viene atterrato in area da Radovanovic. Pairetto indica subito il dischetto e ammonisce il centrale difensivo rossoblu

20:46 Comincia la partita! Il Benevento batte il calcio d'inizio

20:42 Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA

Penultimo turno infrasettimanale del campionato di serie A con il Benevento che affronta la seconda trasferta consecutiva contro il Genoa al Ferraris. Inzaghi torna al 3-5-2 dopo la breve parentesi del 4-3-2-1 vista all'Olimpico contro la Lazio. Confermate le impressioni della vigilia, con il centrocampo rinnovato rispetto alla sfida della capitale con gli innesti di Viola ed Hetemaj. In difesa torna Tuia, mentre in avanti si rivede la coppia composta da Gaich e Lapadula. Non figurano i vari Moncini, Foulon e Sau che sono alle prese con problemi fisici, così come Letizia che è stato costretto ad andare in tribuna. Poche novità sul fronte Genoa, con Ballardini che recupera all'ultimo Zappacosta. In attacco riposa Scamacca, con il reparto offensivo affidato a Destro e Pandev. La sfida tra grifoni e giallorossi è molto importante per entrambe in chiave salvezza. Rilevanti anche le altre partite di giornata, in particolare quella della Dacia Arena tra Udinese e Cagliari con i sardi che al momento hanno uno svantaggio di cinque lunghezze sulla truppa di Inzaghi.