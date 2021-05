Benevento, Inzaghi: "Il coraggio potrà darci la salvezza" Il tecnico: "Col Cagliari cercheremo di vincere a tutti i costi. Speriamo di recuperare qualcuno"

Ecco il commento di Inzaghi al termine del match tra Milan e Benevento:

"Oggi cercavo di ridare grande fiducia alla squadra, cercando di giocarcela. Il primo gol preso a freddo ci ha condizionato, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire. Abbiamo creato, dobbiamo portarci via la consapevolezza che il coraggio potrà darci la salvezza. Ho dato minutaggio a Iago Falque, aveva solo un tempo. Speriamo di recuperare qualche calciatore perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti".

LOTTA SALVEZZA - "Non mi sono mai montato la testa. Questa è la serie A. Abbiamo fatto un girone d'andata sopra la media, nel ritorno siamo stati sotto. Ci sono mancati dei calciatori che potessero darci quel piglio giusto. Non è facile sostituire calciatore come Viola, Iago Falque e Letizia. Altri hanno tirato la carretta per tutto l'anno. Mancano quattro partite, ci sarà da soffrire. Dobbiamo cercare di vincere qualche partita e ci proveremo in tutti i modi domenica. Lo spirito di questa sera mi lascia ben sperare".

ARBITRO - "Ha detto che il rigore non c'era, ma a Sassuolo ne abbiamo subito uno uguale. Pensiamo alla partita e a quanto di buono siamo riuscito a fare".

FINALIZZAZIONE - "In alcuni episodi è stata questione di centimetri. Se tiri quattordici volte a partita devi vincere. Occorre migliorare in questo".

VOGLIA - "Vorrei non prendere gol nei primi minuti, ma bisogna anche pensare agli avversari che hanno dato vita a un'azione di tutt'altra categoria. Mi è piaciuta la voglia: la squadra ha reagito, costruendo tanto. Siamo stati all'altezza".

ASSENZE - "Siamo stati sfortunati. Iago voleva esserci sempre, così come Letizia e Viola. Gli altri hanno dato tantissimo, ma hanno dovuto giocare ininterrottamente. Abbiamo delle alternative che in questo momento ci daranno una mano. Caprari non si allena da due settimane, speriamo di recuperarlo al meglio. Quando ci siamo tutti la rosa è molto competitiva. La squadra ha saputo reagire nonostante le difficoltà, adesso abbiamo altre frecce nell'arco. Speriamo di recuperare Tuia e Letizia per il Cagliari".

OBIETTIVO - "Non abbiamo smesso di crederci. Ci sono state delle difficoltà che la serie A ci ha messo di fronte, ma abbiamo dimostrato di poterci stare in questa categoria. Dobbiamo soffrire, ma c'è ancora tutto nelle nostre mani e questa è la cosa più importante".