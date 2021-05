Benevento, Curva Sud: "La categoria va difesa" Gli ultras giallorossi: "Lottate fino all'ultima goccia di sudore, interessa solo il risultato"

E' il momento più importante della stagione del Benevento. Domenica ci sarà lo scontro diretto con il Cagliari, una gara spartiacque per le ambizioni dei sanniti di conquistare la permanenza nel massimo campionato. La Curva Sud, attraverso un post pubblicato sui social, ha sottolineato l'importanza di metterci il massimo impegno nelle ultime quattro gare per cercare di raggiungere l'obiettivo. Ecco il testo:

*Noi oltre!*. Non rappresenta solo lo slogan che presenteremo sulle nostre nuove t-shirt o l'ideologia che si cela tra le mura che custodiscono il nostro nuovo murale. Noi oltre è la dimensione dell'appartenenza che si adatta alla nostra mentalità. Noi oltre... la categoria. Dall'interregionale alla serie A, nulla è mutato. Sempre lo stesso ideale: tanti km macinati, un vessillo e il coro di sempre. Quanto ci mancano quei gradoni! Noi oltre... il risultato. Anni passati nella sofferenza di categorie oggi lontane e di sconfitte che ancora bruciano. Eppure c'eravamo, ci siamo e continueremo ad esserci. Siamo figli della Dormiente e di tante leggende che trovano senso in quella maglia e nelle sue cuciture. Noi oltre... il calcio moderno. Business, politica ed intrecci di poteri hanno corroso inesorabilmente il gioco più bello del mondo. Gare truccate, procuratori e calciatori prime donne: la decadenza è imminente. Chi indossa la nostra maglia deve rispettarne i colori, la passione ed il tifo. Chi non ha intenzione di lottare faccia oggi un passo indietro. Non esistono scusanti, paradigmi o pressioni: ora si fa sul serio! La categoria va difesa fino all'ultima goccia di sudore, non saranno perdonate disattenzioni e cali di intensità. Interessa solo il risultato. Per il supporto che mai vi è mancato, fate vostro il risultato! #CurvaSudBenevento1929 #AModoNostro