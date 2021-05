Benevento - Cagliari 1-3, incubo a occhi aperti e giallo VAR I sardi soffrono, ma si aggiudicano la sfida salvezza. Clamoroso rigore revocato alla strega

Sconfitta, incubo a occhi aperti e giallo VAR. Il Benevento perde 3-1 al "Vigorito" nella cruciale sfida salvezza con il Cagliari, ma il finale di partita è destinato a far discutere. E a lungo. Sul risultato di 1-2, dopo le reti di Lykogiannis e Lapadula nel corso del primo tempo, in cui Cragno è stato miracoloso su Schiattarella e Caprari, e del nuovo vantaggio sardo, nella ripresa, firmato da Pavoletti, l'arbitro Doveri ha assegnato, senza dubbio alcuno, un calcio di rigore alla strega per fallo del subentrato Asamoah su Viola, pure lui in campo a gara in corso. Mazzoleni della sezione di Bergamo, già nell'occhio del ciclone per aver annullato un gol a Osimhen domenica scorsa, sempre contro il Cagliari, ha richiamato il direttore di gara della sezione di Roma al VAR. E mentre pure il replay sembrava confermare la bontà della scelta inizialmente operata, mistero: rigore recovato. Nel finale ci ha poi pensato Joao Pedro a chiudere i conti.

Il veleno nella coda e la classifica, adesso, fa davvero tremare i polsi. A tre giornate dalla fine del campionato sono 4 i punti di ritardo sul Cagliari e il Torino (riacciuffato in extremis dall'Hellas Verona, al "Bentegodi"); 3 dallo Spezia, che, però, ha gli scontri diretti a favore. Ora serve un miracolo per garantirsi la salvezza, ma, innanzitutto, servono i punti. Troppo pochi i 9 conquistati nell'arco dell'intero giorne di ritorno rispetto ai 18 incamerati allo stesso punto del campionato, prima del "giro di boa". L'esatta metà. Numeri da retrocessione, che, però, non canellano un episodio che alimenterà una lungo strascico polemico.

Mercoledì c'è la trasferta a Bergamo, contro l'Atalanta seconda in classifica e in piena volata Champions (travolto 5-2 il Parma al Tardini). Poi il Crotone già retrocesso, in casa, e lo scontro diretto con il Torino in trasferta. Il Benevento è sempre meno artefice del proprio destino, dopo esserlo stato a lungo. Roba da mangiarsi le mani, ma non c'è tempo di piangere sul latte versato. La squadra ha il dovere di reagire perché non è finita. Almeno non va lasciato nulla di intentato.

Al "Vigorito" Benevento - Cagliari, valida per la trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A: rileggi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Il tabellino.

Benevento – Cagliari 1-3

Marcatori: pt 1' Lykogiannis, 16' Lapadula, 19' Pavoletti, 48' Joao Pedro.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (26' st Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella (21' st Viola), Hetemaj (27' st Improta); R. Insigne (21' st Gaich), Caprari (31' st Di Serio); Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tuia, Tello, Dabo, Iago Falque. All.: F. Inzaghi.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (1' st Zappa); Nandez, Deiola (43' st Duncan), Marin (43' st Rugani), Lykogiannis (31' st Asamoah); Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti (49' st Cerri). A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Walukiewicz, Tramoni, Simeone. All.: Semplici.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Assistenti di linea: Preti della sezione di Mantova e Tegoni della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Pezzuto della sezione di Lecce. VAR: Mazzoleni della sezione di Bergamo. AVAR: Carbone della sezione di Napoli.

Note: Al 42' st Doveri revoca un calcio di rigore al Benevento dopo aver visionato il VAR. mmoniti: Schiattarella e Pavoletti per gioco falloso; Tello per proteste; Caprari per comportamento non regolamentare. Angoli: 4-5. Recupero: pt 2'.

Secondo tempo

50' - Finisce qui. Benevento - Cagliari 1-3. Gol di Lykogiannis e Lapadula nel primo tempo; di Pavoletti e Joao Pedro nella ripresa. I sardi salgono a +4 dal Benevento, a -3 e con gli scontri diretti a sfavore sullo Spezia.

49' - Ultimo cambio per il Cagliari: fuori Pavoletti, dentro Cerri.

48' - Gol del Cagliari. Nandez va via a Barba, entra in area di rigore e serve Joao Pedro, pronto a insaccare.

45' - Cinque minuti di recupero.

45' - Occasione per il Benevento. Sponda di Glik, Ionita si coordina per la conclusione acobatica, neutralizzata da Cragno.

43' - Doppio cambio del Cagliari: Rugani e Duncan prendono il posto di Marin e Deiola, si copre Semplici.

42' - Calcio di rigore revocato al Benevento. Incredibile al "Vigorito", Doveri rivede la sua decisione. Non sarà calcio di rigore per il Benevento. Il contatto sembrava, però, esserci tutto. L'episodio farà discutere.

40' - Doveri chiamato al VAR. Attimi decisivi al "Vigorito", fiato sospeso. Il rigore è sembrato netto, a velocità naturale.

39' - Calcio di rigore per il Benevento. Asamoah attera Viola. Doveri indica immediatamente il dischetto.

35' - Nandez sciupa un contropiede ben spinto sbagliando l'ultimo passaggio per Joao Pedro.

33' - Viola trova Lapadula alle spalle di Ceppitelli, ma la conclusione dell'attaccante è debole e velleitaria, facile preda di Cragno.

31' - Cambia pure il Cagliari: Lykogiannis fa posto ad Asamoah.

31' - Ultimo cambio per il Benevento. Di Serio per Caprari.

28' - Il Benevento alza i giri del suo motore, alla ricerca disperata del pari. Letizia inizia a spingere sulla fascia.

27' - Quarto cambio per il Benevento, ora a trazione ultraoffensiva: Improta per Hetemaj.

26' - Cambia ancora Filippo Inzaghi: Letizia rileva Depaoli.

24' - Sportellate tra Gaich e Godin, la spunta il difensore uruguaiano.

21' - Doppio cambio per il Benevento: dentro Viola e Gaich, fuori Schiattarella e Roberto Insigne. Filippo Inzaghi gioca la carta delle due punte con CapRari alle spalle di Gaich e Lapadula: 4-3-1-2.

19' - Gol del Cagliari. Traversone di Nandez, Pavoletti, lasciato colpevolmente solo al centro dell'area di rigore e schiaccia alle spalle di Montipò.

18' - Cross di Depaoli, torre di Ionita per Lapadula, anticipato da Ceppitelli.

13' - Ammonito Deiola per una trattenuta ai danni di Caprari.

10' - Tello proteste dalla panchina, Doveri lo ammonisce.

9' - Cross di Zappa, Pavoletti svetta ma non trova lo specchio della porta.

8' - Caprari anticipato da Cragno.

5' - Le squadre hanno speso tanto nel primo tempo e si vede dai ritmi blandi in questo avvio di ripresa. Si centellinano le energia prima di scoccare gli assalti finali.

1' - Si riparte con un cambio tra le file del Cagliari: fuori Carboni, che aveva rischiato il giallo sul finire del primo tempo, dentro Zappa. Semplici passa alla difesa a 4: Zappa e Lykogiannis terzini, Ceppitelli e Godin diga centrale.

Primo tempo

49' - Si va al riposo sul risultato di 1-1. Vantaggio sardo in avvio di gara con Lykogiannis, pari di Lapadula.

47' - Entrata dura di Ceppitelli su Schiattarella, che riprende il gioco dopo essere rimasto a terra per un colpo a una caviglia.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Ancora Benevento. Cross di Depaoli, incornata di Caprari da distanza ravvicinata, ci mette un'altra grande pezza Cragno.

38' - Benevento pericoloso. Calcio di punizione di Caprari, colpo di testa di Schiattarella, riflesso felino dell'ex Cragno. Pavoletti si rifugia in calcio d'angolo.

34' - Lapadula non riesce a inquadrare la porta sugli sviluppi del corner concesso prima del cooling break.

31' - Cooling break. Filippo Inzaghi e Semplici ne approfittando per dare indicazioni ai propri uomini.

30' - Chance per il Benevento. Lapadula elude la guardia di Carboni e trova Caprari sul secondo palo, sinistro deviato in angolo da Cragno.

25' - Problemi per Glik dopo un duello con Pavoletti. Il difensore polacco riesce a riprendere dopo l'intervento dello staff medico.

25' - Gara maschia, spezzettata, la posta in palio è alta e non mancano i momenti di tensione. Doveri sta sudando le proverbiali sette camicie per tenere a bada le due squadre.

22' - Gara scoppiettante al "Vigorito". Cragno buca un'uscita sugli sviluppi di una palla inattiva, ma Hetemaj non ne approfitta.

16' - Gol del Benevento. Assist di Caprari, lesto a innescare Lapadula dopo aver intercettato un passaggio di Ceppitelli. Il trentunenne italoperuviano realizza il suo settimo gol in campionato superando Cragno, in uscita, con un preciso pallonetto.

13' - Fallo di Pavoletti su Caldirola: ammonito il centravanti.

11' - Barba ci prova con una conclusione dal limite dell'area di rigore, para Cragno.

9' - Ammonito Schiattarella per fallo su Naingollan.

7' - Colpo di testa di Pavoletti, alto la traversa, ma il gioco era fermo per un fallo dell'attaccante.

5' - Il Benevento prova a riorganizzarsi dopo lo scock iniziale per il gol a freddo subito.

1' - Gol del Cagliari. Incredibile al "Vigorito". Pronti, via, e il Benevento è sotto di un gol. Schema sugli sviluppi del primo corner della gara: Marin tocca per Lykogiannis, appostato al limite dell'area di rigore. Il greco carica il sinistro e lo scocca: palla all'incrocio dei pali alla sinistra di Montipò. Sfida salvezza subito in salita per la strega.

1' - Partiti.

0' - Tutto pronto per il calcio d'inizio di Benevento - Cagliari.

Le formazioni ufficiali

Sono arrivate le formazioni ufficiali. Benvento in campo con il 4-3-2-1. Parte dalla panchina Gaich, in attacco giocano Roberto Insigne e Caprari alle spalle dell'unica punta Lapadula. Tra i rincalzi anche Iago Falque, non al top. Schiattarella vince il ballottaggio con Viola e si accomoda in cabina di regia a centrocampo. Cagliari col 3-4-1-2. Naingollan agisce a supporto di Joao Pedro e Pavoletti. In mediana Deiola la spunta a sorpresa su Duncan.

Pre-partita

Vietato sbagliare. Al "Vigorito" è il giorno della verità, della sfida salvezza tra Benevento e Cagliari. I giallorossi, scivolati al terzultimo posto in classifica per il sorpasso dei sardi, odierni avversari di turno, devono vincere per operare il controsorpasso in classifica e balzare fuori dalla zona retrocessione diretta, attestandosi a +2 sugli uomini di Semplici. La strega non vince una partita in casa dal 20 dicembre 2020 (Benevento - Genoa 2-0, gol di Roberto Insigne e Sau) ed ha conquistato l'intera posta in palio una sola volta (1-0 all'Allianz Stadium, contro la Juventus) dal match dell'andata, alla "Sardegna Arena" (1-2, gol di Sau e Tuia dopo il vantaggio iniziale firmato, per il Cagliari, da Joao Pedro). Uno score disastroso, che ha favorito la rimonta dei sardi (3 successi e un pari nelle ultime 4 partite). A spingere i giallorossi, nel pre-partita, circa duecento tifosi che hanno atteso il passaggio del pullman della squadra per incitare i ragazzi di Filippo Inzaghi.