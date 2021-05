Benevento - Cagliari, la carica della tifoseria giallorossa I sostenitori hanno incoraggiato la squadra a poche ore dal fischio d'inizio

Come accaduto prima del match con l'Udinese e in occasione della partenza del ritiro di Venticano, la tifoseria giallorossa ha fatto sentire tutto il proprio calore alla squadra al momento dell'arrivo in pullman al Vigorito. La posta in palio per la sfida di questo pomeriggio è troppo importante, con il Benevento che si gioca la permanenza nel massimo campionato italiano. Servirà un successo per scavalcare il Cagliari e uscire dalla zona retrocessione a tre giornate dalla fine dei giochi. Cori, striscioni e grande incitamento per i ragazzi di Inzaghi che sono pronti ad affrontare i rossoblu con grande concentrazione. Nel pullman c'era anche il presidente Vigorito che ha ringraziato a più riprese la tifoseria.