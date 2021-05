Benevento, Dabo: "Ora due finali. I processi alla fine" Il centrocampista giallorosso: "Siamo pronti a dare tutto per la salvezza"

Bryan Dabo è tornato tra i titolari, ma il risultato finale non gli ha permesso di sorridere. Il centrocampista giallorosso nel post gara ha suonato la carica in vista delle ultime due partite di campionato:

“La partita è andata in questo modo. L’Atalanta è una squadra fortissima. Non abbiamo sfruttato alcuni aspetti e questo ci ha portato alla sconfitta. Adesso mancano due finali con Crotone e Torino. Bisognerà avere l’atteggiamento e la cattiveria giusti, senza fare le cose di fretta ma con la massima serenità. Siamo consapevoli della situazione, stando attenti a non buttare nulla”.

SALVEZZA - “Abbiamo due occasioni, non possiamo fare calcoli. Se pensiamo a questo siamo morti, ci serve soltanto vincere. Non siamo rassegnati. Alle nostre spalle c’è uno staff con esperienza, così come una società presente. Non possiamo pensare a quanto successo con il Cagliari perché fa parte del passato. Oggi abbiamo dato il massimo, ma è arrivata la sconfitta. Non possiamo trovare scuse, l’Atalanta è stata più forte. Cosa sta mancando? Adesso è inutile fare processi, bisognerà aspettare la fine del campionato per rispetto del mister e del gruppo”.

CONDIZIONE - “Quando hai due finali non pensi di certo all’aspetto fisico. In questi casi comanda la testa e noi siamo pronti a dare tutto. Vogliamo uscire dal campo sempre a testa alta e fare il massimo”.