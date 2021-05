Benevento, summit Vigorito - Foggia. Si riparte Ieri l'incontro tra presidente e diesse. L'obiettivo sarà quello di ringiovanire la rosa

Manca l'ultima tappa ma i pensieri oramai vanno ben oltre questo campionato. Bisognerà ripartire dalla B. Un verdetto difficile da digerire. Perché domenica sarà l'ultimo appuntamento in serie A. La squadra partirà per Torino in pullman nella giornata di sabato. Il viaggio sarà lungo, i giallorossi avranno modo e tempo per analizzare quanto accaduto. Lo avrebbero dovuto fare prima, le chance non sono mancate nonostante le tante battute d'arresto. Già la vittoria col Crotone avrebbe permesso alla strega di giocarsela fino alla fine con la squadra di Nicola.

Ci sarà Inzaghi alla guida tecnica a Torino. Ma sarà la sua ultima chiamata sulla panchina giallorossa. Non ci sarà il rinnovo per l'allenatore che con molta probabilità sarebbe andato via anche in caso di salvezza. Le strade quindi si separeranno dopo due stagioni che hanno regalato gioie e dolori. Proprio ieri c'è stato un incontro tra il presidente e Foggia per fare il punto della situazione. La piazza in queste ore non ha risparmiato nemmeno don Pasquale “colpevole del mercato e della gestione di alcune dinamiche all'interno dello spogliatoio”.

Ma il direttore sportivo rientrerà nel progetto targato Vigorito. L'intento del patròn potrebbe essere quello di ringiovanire la rosa mandando via quegli elementi il cui ingaggio è troppo oneroso per la categoria. In fondo, “il bagno economico” sarà enorme. Il paracadute non riuscirà a coprire le perdite per una stagione impegnativa e per la crisi legata al covid. La permanenza in A avrebbe permesso invece entrate maggiori. Insomma bisognerà intervenire in maniera oculata ma conterà soprattutto ripartire e questa sarà già una garanzia per la strega che potrà confidare nella voglia di Oreste Vigorito di non lasciare la barca.

Ci saranno invece diversi addii tra le file dei calciatori. Non saranno riscattati Caprari e Depaoli. C'è anche la questione di Gaich. L'attaccante potrebbe essere acquistato a titolo definito ma c'è anche l'ipotesi di un rinnovo del prestito per un altro anno, soluzione percorribile quest'ultima. Tornerà invece al Torino Iago Falque. Ci saranno anche diversi calciatori in scadenza al 30 giugno: Gori, Manfredini, Tuia, Viola ed Hetemaj. Avrà un altro anno invece Schiattarella. Ma ci saranno anche tanti rientri tra questi Basit, Antei, Kragl e Vokic. Insomma ci sarà da lavorare. Il cantiere è stato già aperto nella riunione di ieri. Non è escluso che la squadra dovrà fermarsi nel Sannio per gli allenamenti anche dopo la chiusura del campionato. Vigorito lo aveva detto all'indomani della sfida col Crotone.