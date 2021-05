Serie A, Torino - Benevento 1-1 Ultima giornata di serie A per i giallorossi

Torino - Benevento 1-1 (Live)

Torino (3-5-2): Ujkani; Izzo (25'st Singo), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi (12'st Linetty), Ansaldi; Sanabria (25'st Belotti), Zaza. A disp.: Sirigu, Lyanco, Bonazzoli, Nkoulou, Karamoko, Kryeziu. All.: Nicola

Benevento (3-5-2): Manfredini; Barba (1'st Pastina), Glik, Caldirola; Letizia, Hetemaj, Dabo, Improta, Foulon (12'st Tello); Di Serio, Gaich (12'st Lapadula). A disp.: Lucatelli, Viola, Tuia, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Diambo.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Pagliardini e Berti. Quarto uomo: Piccinini. Var e Avar: Abisso e Ranghetti.

Marcatori: 29'pt Bremer (T), 27'st Tello (B)

SECONDO TEMPO

75' Appoggio di testa di Singo per Belotti, l'attaccante ci prova in girata ma trova l'opposizione di Manfredini

72' Pareggio del Benevento: bel cross di Letizia che trova la testa di Tello, la conclusione del colombiano gonfia la rete alle spalle di Ujkani

70' Per il Torino entrano Belotti e Singo al posto di Sanabria e Izzo

63' Rincon pesca in profondità Zaza che va al tiro, ma la palla si spegne di poco sul fondo

57' Doppio cambio per il Benevento: entrano Lapadula e Tello al posto di Gaich e Foulon. Sostituzioni anche tra le fila del Torino con l'ingresso di Linetty al posto di Verdi

54' Il Torino va in gol: Manfredini esce ancora male di testa, la palla va a Sanabria che riesce a insaccare. L'arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco

45' Primo cambio per il Benevento: entra Pastina al posto di Barba

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

38' Conclusione di Zaza che viene deviata in angolo da Manfredini

31' Azione solitaria di Di Serio, il giovane attaccante calcia dal limite ma spedisce alto

29' Torino in vantaggio: calcio d'angolo di Verdi, Manfredini esce a vuoto, Bremer insacca di testa

26' Sinistro di Hetemaj da posizione defilata: para Ujkani

20' Gara avara di emozioni

13' E' il Benevento a tenere l'iniziativa. Il Torino attende

5' Sugli sviluppi di una punizione, cross di Letizia per Glik che ci prova al volo: palla fuori

20.48 Comincia la partita

PRE PARTITA

Si chiude il sipario sulla serie A, con il Benevento che saluta la categoria con la trasferta di Torino contro la compagine allenata da Nicola. Poteva essere uno spareggio tesissimo in chiave salvezza, ma il pareggio rimediato dai piemontesi martedì scorso contro la Lazio ha spinto i giallorossi aritmeticamente in serie B. Sarà l'ultima gara da allenatore del Benevento per Inzaghi che è tornato al 3-5-2. A centrocampo c'è Dabo come mediano, mentre sulla corsia sinistra si registra il ritorno di Foulon. E' una serata speciale per Di Serio che scende in campo per la prima volta dal primo minuto in serie A. Panchina per Lapadula. Nicola, invece, ha lasciato a riposo Sirigu, Nkoulou e Belotti.