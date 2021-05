Benevento, il futuro è adesso La stagione in A è terminata da nove giorni, anche l'attività da domani sarà sospesa

“Lasciare andare il passato per essere padroni del futuro”. L'aforisma è del filosofo danese Kierkegaard, ma si addice tanto alle piccole cose terrestri di tutti giorni. Anche al calcio. E come è ovvio che sia, si addice anche al Benevento. Per ogni storia, dalla più bella a quella più struggente, c'è sempre una “dead-line”, una linea di confine, oltre la quale non conviene andare se si vuole costruire un futuro degno di questo nome.

Il Benevento è già proiettato nel futuro, sin dal giorno in cui, pur segnato dalla delusione del pari interno col Crotone, il patròn Vigorito affermò: “La storia magica del calcio non finisce qua, perchè questo sport, in questa città, è il nostro sogno e i sogni non finiscono neanche quando ti svegli”.

Ecco, queste parole dovrebbero servire a rassenerare anche i più scettici: il Benevento vivrà ancora un presente degno. Anche se in una categoria inferiore a quella massima in cui ci si è cimentati finora.

Il presidente è al lavoro e non certo da oggi, per organizzare il futuro di cui bisogna tornare ad essere padroni. Le priorità sono una consuetudine per chiunque debba ricostruire una squadra e un gruppo. Prima l'allenatore, poi tutto il resto. E, salutato Pippo Inzaghi che questa mattina ha diretto l'ultimo allenamento all'Antistadio Imbriani, la società sta provando a scremare la lista che aveva stilato per scegliere il nuovo tecnico. Non è più neanche una novità: il trainer che piace di più è Fabio Caserta, calabrese di Melito Porto Salvo (ricordate? il paese natale di Francesco Marra, il “soldatino” della promozione in C1 del '99), una buona carriera da calciatore (135 in A tra Catania, Palermo, Lecce, Atalanta e Cesena), una ancora in embrione da allenatore, ma già con due promozioni in B al suo attivo. Se sarà lui il nuovo tecnico (dovrà liberarsi di un vincolo contrattuale di altri due anni col Perugia), si potrà costruire insieme un Benevento da B, più adatto ad una categoria da battaglia di quanto non lo sia la serie A (nell'ultimo campionato cadetto sono arrivate fino in fondo squadre costruite prevalentemete sotto l'aspetto agonistico come Salernitana e Cittadella, mentre altre dal tasso tecnico elevatissimo come Monza e Lecce sono rimaste al palo). Si parla anche di ritiro, proprio per accelerare il cammino verso il futuro: si potrebbe tornare a Cascia, sede di qualche stagione fa.

L'altra faccia della medaglia è il lavoro che la società sta facendo a prescindere dal nuovo allenatore (chiunque esso sia). Ci sono giocatori che non possono rimanere in giallorosso per il loro ingaggio elevato. Uno di questi è Kamil Glik, in ritiro in Polonia con la sua Nazionale. Proprio dal ritiro di Opalenica e dalle colonne del quotidiano “Przeglad Sportowy”si parla di un ritorno del difensore al Torino (che ha perso il centrale Nkoulou, andato via a parametro zero, forse all'Olimpique Marsiglia). Una notizia che per il momento non trova riscontri in Italia, ma si sa quanto l'ambiente granata sia legato al giocatore polacco.