Benevento, Novellino promuove l'idea Caserta: "E' un ottimo allenatore" L'ex Avellino e Napoli: "A Perugia ha lavorato benissimo, potrebbe fare al caso del club sannita"

Il Benevento è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio di Pippo Inzaghi. In pole position c'è Fabio Caserta, un profilo che piace alla società dopo la vittoria del campionato di serie C a Perugia. Il tecnico è ancora legato al club biancorosso, con il quale domani avrà un incontro chiarificatore per il futuro. Un nome elogiato anche da Walter Novellino che l'ha seguito soprattutto nell'ultima annata vissuta in Umbria:

“Stiamo parlando di un ottimo allenatore, molto simile a me nella gestione della squadra e del gioco. E’ un ragazzo giovane e intelligente. Al momento non conosco la sua situazione con il Perugia, ma non mi meraviglia un accostamento del genere con una società importante come quella sannita. Ha lavorato benissimo. In biancorosso, oltre ad aver vinto il campionato è stato capace di trasmettere al meglio il proprio credo: un aspetto che in campo si vede in maniera limpida”.

Il Benevento sarà chiamato a ripartire dopo l’amara retrocessione in serie B: “Ho seguito la stagione – prosegue Novellino – il girone d’andata è stato entusiasmante, mentre il ritorno non si è rivelato all’altezza. Mi dispiace molto per il presidente Vigorito che tiene tantissimo alla squadra. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo dopo la vittoria ottenuta con la Juventus. Si è visto un Benevento totalmente diverso rispetto alla prima metà di stagione. Come si riparte? Sicuramente dall’entusiasmo di chi arriverà, oltre alle capacità che avrà il nuovo allenatore di trasmettere la propria voglia di riportare la Strega in alto. Oggi tutti vorrebbero guidare il Benevento ed è un aspetto importante”

