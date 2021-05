Benevento, Curva Sud: "La maglia resta. Pronti a ripartire" Gli ultras giallorossi: "Non è stato corretto far passare la retrocessione nel silenzio"

Nuovo comunicato della Curva Sud Benevento, scritto nel giorno in cui è terminata la stagione della Strega con il "rompete le righe". Gli ultras hanno ribadito il concetto di voler ripartire dopo la retrocessione in serie B. Ecco il testo:

Per molti calciatori, quello di oggi è stato l’ultimo allenamento con la nostra maglia. Tanti andranno via, altri resteranno. Pretendiamo che chi proseguirà l’avventura onori i colori giallorossi al meglio, convinti della scelta e non spinti solo dal denaro. Tra il lungo via vai, siamo noi quelli che c’erano, ci sono e resteranno. Siamo pronti a ripartire sin da subito anche in serie B dando supporto a tutte le componenti – società, squadra e futuro allenatore - perché per noi la categoria o i risultati non sono mai stati un problema. Si sostiene a prescindere da tutto. Ci auguriamo che gli stadi vengano riaperti presto, in modo da ritornare a viaggiare lungo tutto lo stivale per stare al fianco della maglia. Detto questo, è chiaro che il boccone amaro della retrocessione non è ancora andato giù del tutto per gli atteggiamenti mostrati nel corso del girone di ritorno, ma anche per un silenzio che non reputiamo giusto. Ci saremmo aspettati una dichiarazione da parte di Pasquale Foggia dopo il disastro del girone di ritorno, un’ammissione di colpe e una presa di posizione come ci si addice a ogni direttore sportivo. Apprendiamo che è stato anche confermato, quindi a maggior ragione riteniamo che sarebbe stato giusto conoscere ciò che non è andato al meglio da parte sua. Far passare un risultato sportivo così negativo nel silenzio non è corretto nei confronti della piazza che ha sostenuto per tutto l’anno la squadra, nonostante la tortura delle porte chiuse. Ripetiamo: pronti a ripartire, ma si faccia chiarezza!

Curva Sud Benevento