Benevento su Caserta, si esprime il Perugia con un comunicato La nota del club umbro dopo l’incontro di questo pomeriggio

Fabio Caserta ha incontrato questo pomeriggio il presidente del Perugia Santopadre per chiarire il futuro. Il tecnico, come noto, è seguito dal Benevento che l'ha scelto come sostituto di Inzaghi. L'allenatore calabrese, però, ha ancora un contratto con il club biancorosso che scadrà nel 2023. Sull'incontro si è espresso ufficialmente il Perugia attraverso un comunicato ufficiale che vi proponiamo di seguito:

AC Perugia comunica che si è appena concluso l’incontro con mister Caserta il quale ci ha palesato il forte interesse di un club di serie B per la sua figura di allenatore. In maniera molto cordiale si è ribadito che siamo soddisfatti del lavoro svolto da lui e dal proprio staff convinti di rispettare il contratto in essere e altresì consapevoli che gli attestati di stima verso i nostri tesserati, allenatori o giocatori che siano, sono motivo di orgoglio per quanto fatto fino ad ora.