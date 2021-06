Caserta al Benevento: il Perugia non ci sta La società umbra non scioglie il contratto. Ora toccherà al club giallorosso fare una contromossa

Il Benevento lo ha scelto, ma non sarà semplice portarlo nel Sannio. È la contesa che vede come bottino Fabio Caserta. L’allenatore piace al duo Vigorito – Foggia. C’è stato anche un contatto per sondare l’interesse dell’ex Juve Stabia. Il placet c’è stato, ma servirà anche quello del Perugia che lo tiene legato a sé per altri due anni di contratto. Proprio in serata c’è stato un lungo confronto tra le due parti. Santopadre ha fatto diramare anche un comunicato stampa che spiega la volontà di non sciogliere il contratto. Insomma potrebbe esserci alla base l’intento di ricevere un indennizzo da parte del club di via Santa Colomba per liberare l’allenatore che dal canto suo vorrebbe abbracciare l’avventura giallorossa. Ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra i presidenti Vigorito e Santopadre per provare a trovare un accordo. Si sa che tra i due c’è una lunga amicizia. Il brand del massimo dirigente umbro è stato per diverso tempo sponsor tecnico del Benevento. C’è attesa quindi. Il futuro della strega per quanto concerne la guida tecnica è ancora incerto. Ma è evidente che nei prossimi giorni bisognerà quanto meno sciogliere le riserve su Caserta. Perché in caso di un mancato accordo bisognerà virare su un altro profilo.