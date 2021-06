Benevento in ritiro a Cascia, ci sarà anche l'Ascoli I due club hanno scelto la cittadina umbra come quartier generale per preparare la nuova stagione

In attesa di ulteriori sviluppi legati alla trattativa tra il Benevento e il Perugia per Fabio Caserta, il club giallorosso ha definito la sede del ritiro: la Strega, come anticipato giorni fa dal quotidiano "il Roma", preparerà la nuova stagione a Cascia, quartier generale già scelto nella stagione 2018/2019, quella successiva alla prima retrocessione dalla serie A con Bucchi allenatore. La Strega starà a pochi metri dall’Ascoli, altra compagine cadetta che proprio oggi ha ufficializzato la cittadina umbra come centro in cui lavorerà in vista del prossimo campionato. Chissà, potrà essere una buona opportunità per l’organizzazione di un test amichevole contro una formazione che il Benevento si ritroverà da avversaria. La partenza è prevista per la metà di luglio, dopo aver effettuato le canoniche visite mediche.