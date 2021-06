Benevento, morto Seid Visin: ha vestito la maglia giallorossa Ha militato nel 2016 nell'under 17 del settore giovanile sannita

Dramma a Nocera per la morte del giovane Seid Visin, ex calciatore di nazionalità etiope che ha vestito anche la maglia giallorossa del Benevento. Avrebbe compiuto ventuno anni a settembre. In passato era considerato una promessa del calcio tanto che ha vissuto una esperienza significativa al Milan, dove condivideva la stanza con Gigio Donnarumma. Seguito dalla scuderia di Raiola, ha firmato con il sodalizio di via Santa Colomba nell'estate del 2016 per rafforzare la compagine under 17. L'esperienza sannita, però, è durata solo sei mesi con Visin che successivamente ha preferito lasciare il calcio professionistico per focalizzarsi sullo studio e divertirsi in una locale formazione di calcio a 5, l'Atletico Vitalica. Quest'oggi la tragica notizia che ha gettato tutta la comunità, e coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, nello sconforto.