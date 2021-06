Lapadula, esordio amaro in Perù Il centravanti giallorosso è entrato al 20' della ripresa a risultato già compromesso

Anche per la Nazionale peruviana non è un gran momento. Questa notte ha affrontato la Colombia in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 ed ha perso nettamente: 0-3. Nella “blanquirroja” ha giocato dal 65' anche Gianluca Lapadula. Il centravanti del Benevento è entrato quando la partita era già compromessa e si era già sullo 0-3. Del resto il divario tra le due rappresentative è stato nettissimo: nella nazionale colombiana c'erano anche molti “italiani” da Quadrado a Ospina, da Muriel a Zapata. Lapadula come sempre ha giocato con molta grinta, ma nulla ha potuto di fronte ad un avversario così forte. Il Perù rimane ultimo con un solo punto nella classifica generale delle dueci sudamericane in lizza per quattro posti ai Mondiali, tanto che ha considerato questa partita quasi in preparazione alla prossima Copa America.