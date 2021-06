Benevento, per Ghigo Gori una nuova veste Sarà il preparatore dei portieri della prima squadra

E' una bandiera nel Sannio. Un pilastro. Lo sa bene il club di via Santa Colomba che ha deciso di continuare a condividere con Ghigo Gori la nuova avventura in B. Stavolta in una veste diversa. Il portiere chiuderà col calcio giocato, ma resterà “in casa” a dare una mano come collaboratore. Sarà il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra. Chiuso il discorso con Petrelli, si guarderà avanti e si punterà su chi fa parte oramai da anni della famiglia giallorossa. Ghigo è pronto, già nell'ultima stagione ha dato un grande supporto ai suoi compagni di reparto. Ed ora lo farà ufficialmente. Dopotutto Fabio Caserta, individuato come nuovo allenatore ma ancora alle prese con la risoluzione contrattuale col Perugia, si porterà con sé ai piedi della Dormiente solo l'allenatore in seconda Accursi e il preparatore atletico Chinnici. Con Gori lo staff sarà al completo. Un punto di partenza importante.