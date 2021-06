Post Benevento - Cagliari, deferito Vigorito Stesso provvedimento per il Benevento Calcio a titolo di responsabilità diretta

La FIGC ha comunicato la decisione, da parte del Procuratore Federale, di deferire Oreste Vigorito e il Benevento Calcio in merito alle dichiarazioni del massimo dirigente giallorosso nel post gara di Benevento - Cagliari. Lo stesso, come noto, si rivolse in maniera molto dura nei confronti della direzione arbitrale e in particolare sull'addetto al Var Mazzoleni, reo di aver invitato l'arbitro Doveri a rivedere il contatto da rigore (poi non assegnato) di Asamoah su Viola. Il risultato era fermo sul 2-1 per i sardi, i quali successivamente chiusero l'importante scontro salvezza grazie al gol del 3-1 firmato da Joao Pedro.

Ecco il testo del comunicato:

Il Procuratore Federale, esaminate le dichiarazioni rese lo scorso 9 maggio, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito “per avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro addetto al VAR della gara Benevento-Cagliari disputata il 9 maggio 2021”.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente, dotato dei poteri di rappresentanza.