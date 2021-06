Benevento, Gaich parla del suo futuro a una emittente argentina L'intervento dell'attaccante dal ritiro di Marbella

Adolfo Gaich sta lavorando sodo per essere protagonista con l'Argentina under 23 in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. La nazionale albiceleste è impegnata quest'oggi (fischio d'inizio alle 16) contro la Danimarca in amichevole, poi venerdì se la vedrà con l'Arabia Saudita. L'attaccante si è collegato con l'emittente Tyc Sports dal ritiro spagnolo di Marbella: oltre a parlare delle grandi ambizioni con la selezione di Batista, si è soffermato anche sul proprio futuro:

"E' stato un semestre iniziato molto bene, ho segnato un gol molto importante contro la Juventus, poi è iniziata la tournée della nazionale. Il semestre in prestito è terminato, c'era un'opzione per prolungare di un altro anno e tutto sarà definito in questi giorni", ha precisato. "La mia idea è restare in Europa, è la mia priorità. Quest'anno non sono riuscito ad ambientarmi come avrei voluto ed è quello che cercherò di cercare ora. Questo semestre è stato più facile in Italia, anche se con la squadra l'obiettivo della salvezza non è stato raggiunto", ha concluso.

Per vedere l'intervento di Gaich, clicca qui.