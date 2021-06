Benevento, Foggia su Lapadula: "Se arriva una buona offerta..." Il direttore sportivo ha parlato del futuro dell'attaccante al quotidiano peruviano Trome

Gianluca Lapadula sta spopolando in Perù grazie a delle ottime prestazioni, come visto nel corso del match con l'Ecuador in cui - grazie a due preziosi assist - ha contribuito in maniera fattiva alla vittoria della sua nazionale. Il noto quotidiano peruviano Trome ha contattato il direttore sportivo Foggia per parlare dell'attaccante:

“Sono contento - ha affermato Foggia - per quello che sta vivendo con la sua squadra peruviana. Gianluca è un ragazzo eccezionale ed è un vero leader. Il futuro? Ha giocato benissimo in Serie A e se arriva una buona offerta, la accettiamo. Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale".